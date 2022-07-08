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ОК "Південь": ЗСУ вдарили по опорному пункту росіян

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 05:09
ОК Південь: ЗСУ вдарили по опорному пункту росіян
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили 12 росіян, танк та гаубицю "Мста-Б", а також вдарили по російському опорному пункту.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наші авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного.

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Дослівно: "За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів втрати противника становлять 12 рашистів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів і БПЛА "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля".

Нагадаємо: На Херсонщині росіяни ударним гелікоптером Ка-52 намагалися атакувати наші позиції, але ЗСУ їх відбили.

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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