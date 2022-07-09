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Фінська мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 16:32
Фінська мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні
фото з Facebook Hesburger Україна

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger знов відкрила свої чотири заклади у Києві.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Всі сім ресторанів Hesburger в Україні були закриті навесні, коли розпочалося військове вторгнення РФ.

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Чотири ресторани вже почали роботу, а решта три почнуть працювати пізніше.

У Hesburger зазначають, що українці хочуть повернутися до нормального повсякденного життя, незважаючи на війну.

"Рішення відкрити наші ресторани ми прийняли на прохання менеджерів ресторанів. За словами співробітників, наші клієнти сподівалися, що ресторани відкриються", - сказала генеральний директор Hesburger Карі Салмела.

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У ресторанах Hesburger в Україні працює близько 100 працівників.

У компанії зазначили, що не припиняли платити зарплатню працівникам в Україні протягом усього часу, коли ресторани були закриті.

Нагадаємо, у квітні мережа Hesburger заявила, що закриє всі ресторани в Росії.

Теми: Фінляндіябізнесїжа
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