Попри санкції з Ніцци в Росію злітав літак

Незважаючи на санкції проти Росії, з французької Ніцци до Москви літав приватний літак.

Джерело: журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook з посиланням на дані Flightradar

Пряма мова Ткача: "А пам’ятаєте були санкції? Прямий рейс Ніцца-Москва. Чартер. Німецька реєстрація".

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Деталі: Згідно з даними Flightradar, приватний літак здійснив прямий рейс до Росії через повітряний простір Франції, Швейцарії, Німеччини та Латвії.

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