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Попри санкції з Ніцци в Росію злітав літак

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 14:43
Попри санкції з Ніцци в Росію злітав літак
Фото з Facebook Михайла Ткача

Незважаючи на санкції проти Росії, з французької Ніцци до Москви літав приватний літак.

Джерело: журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook з посиланням на дані Flightradar

Пряма мова Ткача: "А пам’ятаєте були санкції? Прямий рейс Ніцца-Москва. Чартер. Німецька реєстрація".

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Деталі: Згідно з даними Flightradar, приватний літак здійснив прямий рейс до Росії через повітряний простір Франції, Швейцарії, Німеччини та Латвії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн закрили для РФ своє небо, ввели та продовжують вводити санкції проти країни-агресора.
  • Водночас в середині березня російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.

Теми: Росіяавіасанкції
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