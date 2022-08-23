У день нібито викриття підривниці Дугіної створили про неї сторінку у Вікіпедії – НГУ
Національна гвардія України помітила, що в день, коли росіяни нібито викрили "військовослужбовицю НГУ" у вбивстві дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї, у Вікіпедії з’явилася сторінка про цю нібито "підривницю".
Джерело: Національна гвардія у Facebook
Дослівно НГУ: "А ви бачили, щоб на "підозрюваних" у день їх "викриття" відразу з'являлася сторінка у Вікіпедії ??))) Якщо ні – то тримайте".
Деталі: НГУ показала скриншоти з Вікіпедії, на яких видно, що 22 серпня відразу з появою новини про нібито розкриття вбивства Дар'ї Дугіної та звинувачення у цьому Наталії Вовк (Шабан), про "військовослужбовицю Вовк" відразу з'явилася сторінка у Вiкіпедії.
Зокрема, у Вікіпедії виписана вся фейкова історія вбивства, а саму Наталію позначають як "военнослужащая батальона "Aзов" Нацгвардии Украины".
"Тобто для росЗМІ позиція така: не вірите в нашу офіційну версію – читайте Вікіпедію!", – підсумували у НГУ.
Передісторія:
- 20 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- У Росії заявили, що вбивство Дугіної вчинили українські спецслужби, а вибуховий пристрій був активований дистанційно. ФСБ РФ вигадала, що нібито винна у вибуху українка Наталія Вовк, яка служила в "Азові" – бійці полку це заперечили.
- Пропагандисти Росії почали закликати до нових ударів по Україні після смерті Дугіної, а її батько заявив, що прагне не лише помсти, а й "перемоги".
- Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що за вбивством Дугіної нібито стоїть "Національна Республіканська Армія", а потім висловив переконання, що підривники вважали, що в автомобілі їде її батько.
- Президент РФ Володимир Путін нагородив Дугіну орденом "мужності" посмертно.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.