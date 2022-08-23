У день нібито викриття підривниці Дугіної створили про неї сторінку у Вікіпедії – НГУ

Національна гвардія України помітила, що в день, коли росіяни нібито викрили "військовослужбовицю НГУ" у вбивстві дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї, у Вікіпедії з’явилася сторінка про цю нібито "підривницю".

Джерело: Національна гвардія у Facebook

Дослівно НГУ: "А ви бачили, щоб на "підозрюваних" у день їх "викриття" відразу з'являлася сторінка у Вікіпедії ??))) Якщо ні – то тримайте".

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Деталі: НГУ показала скриншоти з Вікіпедії, на яких видно, що 22 серпня відразу з появою новини про нібито розкриття вбивства Дар'ї Дугіної та звинувачення у цьому Наталії Вовк (Шабан), про "військовослужбовицю Вовк" відразу з'явилася сторінка у Вiкіпедії.

Фото з Facebook НГУ

Зокрема, у Вікіпедії виписана вся фейкова історія вбивства, а саму Наталію позначають як "военнослужащая батальона "Aзов" Нацгвардии Украины".

Фото з Facebook НГУ

"Тобто для росЗМІ позиція така: не вірите в нашу офіційну версію – читайте Вікіпедію!", – підсумували у НГУ.

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