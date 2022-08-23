В день якобы разоблачения подрывательницы Дугиной создали о ней страницу в Википедии – НГУ

Национальная гвардия Украины заметила, что в день, когда россияне якобы разоблачили "военнослужащую НГУ" в убийстве дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи, в Википедии появилась страница об этой якобы "подрывательнице".

Источник: Национальная гвардия в Facebook

Дословно НГУ: "А вы видели, чтобы на "подозреваемых" в день их "разоблачения" сразу появлялась страница в Википедии?))) Если нет – то держите".

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Детали: НГУ показала скриншоты из Википедии, на которых видно, что 22 августа сразу с появлением новости о якобы раскрытии убийства Дарьи Дугиной и обвинении в этом Наталии Вовк (Шабан), о "военнослужащей Вовк" сразу появилась страница в Википедии.

Фото Из Facebook НГУ

В частности, в Википедии выписана вся фейковая история убийства, а саму Наталию обозначают как "военнослужащая батальона "Aзов" Нацгвардии Украины".

Фото из Facebook НГУ

"То есть для росСМИ позиция такая: не верите в нашу официальную версию – читайте Википедию!", – подытожили в НГУ.

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