В день якобы разоблачения подрывательницы Дугиной создали о ней страницу в Википедии – НГУ
Национальная гвардия Украины заметила, что в день, когда россияне якобы разоблачили "военнослужащую НГУ" в убийстве дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи, в Википедии появилась страница об этой якобы "подрывательнице".
Источник: Национальная гвардия в Facebook
Дословно НГУ: "А вы видели, чтобы на "подозреваемых" в день их "разоблачения" сразу появлялась страница в Википедии?))) Если нет – то держите".
Детали: НГУ показала скриншоты из Википедии, на которых видно, что 22 августа сразу с появлением новости о якобы раскрытии убийства Дарьи Дугиной и обвинении в этом Наталии Вовк (Шабан), о "военнослужащей Вовк" сразу появилась страница в Википедии.
В частности, в Википедии выписана вся фейковая история убийства, а саму Наталию обозначают как "военнослужащая батальона "Aзов" Нацгвардии Украины".
"То есть для росСМИ позиция такая: не верите в нашу официальную версию – читайте Википедию!", – подытожили в НГУ.
Предыстория:
- 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно. ФСБ РФ выдумала, что якобы виновна во взрыве украинка Наталья Вовк, которая служила в "Азове" – бойцы полка это опровергли.
- Пропагандисты России начали призывать к новым ударам по Украине после смерти Дугиной, а ее отец заявил, что жаждет не только мести, но и "победы".
- Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что за убийством Дугиной якобы стоит "Национальная Республиканская Армия", а затем высказал убеждение, что подрывники считали, что в автомобиле едет ее отец.
- Президент РФ Владимир Путин наградил Дугину орденом "мужества" посмертно.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.