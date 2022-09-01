1 вересня на окупованій Луганщині: купівля прапорців, гімн РФ і вилучення книжок

На окупованій Луганщині 1 вересня батьків змушували придбати прапорці Росії й так званої "ЛНР", а з бібліотек вилучають українські книжки.

Джерело: Луганська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Сьогодні на окупованих територіях відбулось світле свято з гірким присмаком ностальгії. Батьків у кращих совєцьких традиціях змушують власним коштом придбати різнобарвні прапорці так званих "Росії" та "ЛНР".

Реклама:

А за нацистськими традиціями вилучають з шкільних бібліотек книжки, написані українською. І це стосується не тільки художньої літератури, а і учбової та методичної літератури".

Деталі: Крім того, у школах на "нещодавно приєднаних територіях" впроваджується специфічна "класна година", де дітям промивають мізки вивченням гімнів Росії та її маріонетки.

ОДА також повідомляє, що в Сватовому під час урочистого шикування окупанти інсценували повітряну атаку з вибухами.

ВІДЕО ДНЯ

А у Станиці Луганській перед першачками виступив так званий "міністр освіти ЛНР", якого до Луганська відправили з Москви.

Що передувало: Херсонська обладміністрація повідомляє, що 1 вересня окупанти почали насаджувати своє бачення історії українським дітям, які таки прийшли до школи у День знань.