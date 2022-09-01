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Секретар РНБО вважає, що Росія почала війну проти України ще в 2004 році

Олена РощінаЧетвер, 1 вересня 2022, 23:59
Олексій Данілов, скриншот

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що агресія Росії проти України почалася ще в 2004 році й проявилася у змінах української Конституції. 

Джерело: Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук

Пряма мова: "Війна наша з Російською Федерацією почалася доволі давно. Це навіть не в 2008 році. Я в одному інтерв’ю сказав, що вважав, що війна почалася в 2008 році, – я потім почав згадувати, як відбувалися певні події. Перша війна з Російською Федерацією в нас почалася в 2004 році, коли вони почали втручатися в нашу Конституцію. 

І мені шкода, що 8 грудня 2004 року тодішні депутати зухвало поміняли Конституцію. Вони тоді проголосували закон №2222, коли позбавили повноважень президента, який на той час обирався – пам'ятаєте, в який складний період. Вони вважали, що це компроміс.

Сьогодні я можу сказати, що це була державна зрада тих депутатів, які за вказівкою Путіна, Медведчука і компанії втрутилися в нашу Конституцію…".

Деталі: Данілов заявив, що ми не маємо права так ставитися до таких фундаментальних речей, як Конституція.   

За його словами, "потім було друге й третє втручання".

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"І мало хто знає, що 21 лютого 2014 року, коли вже були масовані розстріли на Майдані, депутати так само втрутилися в Конституцію і в антиконституційний спосіб її змінили. Чи були це домовленості політиків, чи було щось інше? Але Конституцію ми не маємо права чіпати", – сказав секретар РНБОУ.

Він наголосив, що зміни до Основного закону можна вносити лише за певною процедурою.

Данілов додав, що всі люди, які голосували за Харківські угоди у 2010 році, теж втрутилися в Конституцію з порушенням процедури. Данілов наголосив, що термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2017 року був нормою Конституції України, а угодами продовжили цей термін на 25 років до 2042 року.  

Передісторія:

  • 8 грудня 2004 року на тлі Помаранчевої Революції Верховна Рада вперше внесла зміни до Конституції України. Відповідний закон закріплював перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської змішаної республіки. Тоді це вважали компромісом і перемогою команди Віктора Ющенка. 
  • 30 вересня 2010 року Конституційний Суд України визнав закон про зміни до Конституції 2004 року неконституційним у зв'язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.
  • 21 лютого 2014 року Верховна Рада повернула в дію Конституцію 2004 року в умовах повалення влади Віктора Януковича внаслідок Революції Гідності.
  • Проте постанова ВР від 22 лютого 2014 року – про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами від 8 грудня 2004-го, від 1 лютого 2011 року й від 19 вересня 2013 року – вважається такою, що втратила чинність.

Читайте також: Що змінювали в Конституції України за роки незалежності?

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Теми: ДаніловвійнаКонституціяРосія
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