Секретарь СНБО считает, что Россия начала войну против Украины еще в 2004 году

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что агрессия России против Украины началась в 2004 году и проявилась в изменениях украинской Конституции.

Источник: Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук

Прямая речь: "Война наша с Российской Федерацией началась довольно давно. Это даже не в 2008 году. Я в одном интервью сказал, что считал, что война началась в 2008 году, – я потом начал вспоминать, как происходили определенные события. Первая война с Российской Федерацией у нас началась в 2004 году, когда они начали вмешиваться в нашу Конституцию.

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И мне жаль, что 8 декабря 2004 года тогдашние депутаты дерзко поменяли Конституцию. Они тогда проголосовали закон №2222, когда лишили полномочий избиравшегося в то время президента – помните, в какой сложный период. Они считали, что это компромисс.

Сегодня я могу сказать, что это было государственной изменой тех депутатов, которые по указанию Путина, Медведчука и компании вмешались в нашу Конституцию…".

Детали: Данилов заявил, что мы не имеем права так относиться к таким фундаментальным вещам, как Конституция.

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По его словам, "потом было второе и третье вмешательство".

"И мало кто знает, что 21 февраля 2014 года, когда уже были массированые расстрелы на Майдане, депутаты также вмешались в Конституцию и антиконституционным образом ее изменили. Были ли это договоренности политиков или было что-то другое? Но Конституцию мы не имеем права трогать", – сказал секретарь СНБОУ.

Он подчеркнул, что изменения в Основной закон можно вносить только по определенной процедуре.

Данилов добавил, что все голосовавшие за Харьковские соглашения в 2010 году тоже вмешались в Конституцию с нарушением процедуры. Данилов подчеркнул, что срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2017 года был нормой Конституции Украины, а соглашениями продлили этот срок на 25 лет до 2042 года.

Предыстория:

8 декабря 2004 года на фоне Оранжевой Революции Верховная Рада впервые внесла изменения в Конституцию Украины. Соответствующий закон закреплял переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской смешанной республике. Тогда это считали компромиссом и победой команды Виктора Ющенко.

30 сентября 2010 года Конституционный Суд признал закон об изменениях в Конституцию 2004 года неконституционным в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

21 февраля 2014 года Верховная Рада вернула в действие Конституцию 2004 года в условиях свержения власти Виктора Януковича в результате Революции Достоинства.

Однако постановление ВР от 22 февраля 2014 года – о тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными законами от 8 декабря 2004 года, от 1 февраля 2011 года и от 19 сентября 2013 года – считается утратившим силу.

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