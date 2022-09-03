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Регіони: ЗСУ відбили атаки з трьох боків на Луганщині, росіяни обстріляли з С-300 Харківщину

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 09:19
ФОТО ГЕНШТАБУ

Протягом доби 2 вересня в Луганській області сили оборони успішно відбили атаки з трьох боків, а тим часом окупанти обстріляли із комплексу ЗРК С-300 в Новобаварському районі.

Джерело: звіт глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина: наші захисники збили усі 5 ворожих крилатих ракет, які летіли на Дніпро. У Нікопольському районі ворог обстріляв сам Нікополь та Марганець. Люди не постраждали. У Марганці є пошкоджені житлові будинки, автівки та газогони. У Криворізькому районі під вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація будинків. Люди не постраждали.

Харківщина: вночі росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 в Новобаварському районі. Пошкоджена школа, ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею, вибиті вікна. Постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській райони. Є постраждалі серед цивільних, протягом доби госпіталізували 6 людей.

Луганщина: за ніч на Бахмутському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії. Окупанти завдали двох ракетних ударів по наших позиціях, по шість разів застосували РСЗВ та міномети, обстріли з мінометів. Один раз — танк. Сили оборони успішно відбили атаки з трьох боків. Наступальними діями підрозділи так званих кадировців росіяни намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

Донеччина: вночі — ракетні удари по Слов'янську, селищу Билбасівка та Краматорську. Пошкоджені промислові об'єкти та приватні будинки. За добу обстріляні Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ "АКХЗ"); с. Іванівське (фермерське господарство ); Курахове (околиці). За добу по області — троє загиблих, троє поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

ВІДЕО ДНЯ

Миколаївщина: сьогодні зранку, орієнтовно о 04:20, у м. Вознесенськ пролунав вибух. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері — обстріли за межами с. Степове Широківської громади. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території смт Березнегувате, сіл Любомирівка, Новогригорівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина: російські військові продовжують обстріл не лише окупованих, а й звільнених ЗСУ територій. Важкою залишається ситуація у Бериславському та Каховському районах, десятки сіл знаходяться на лінії фронту та дуже пошкоджені. Жителі області також неодноразово бачили запуск ворожої техніки з боку Криму, спостерігаються запуски по сусіднім регіонам з самого Херсона. Натомість ЗСУ продовжують надавати влучні удари по важливим стратегічним об’єктам, які окупанти використовують у своїх цілях.

В ефірі своїх пропагандистських ЗМІ окупанти заявляють про те, що ЗСУ має намір розбити всі церкви області, в також залякують батьків, які не віддали дітей до шкіл.

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Теми: Збройні силиЛуганська областьХарківська областьобстріл
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