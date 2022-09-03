Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна – Подоляк

Терміни закінчення війни буде визначати тільки Україна, поступово звільняючи тимчасово окуповані росіянами території.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна, звільняючи свої території".

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Деталі: Подоляк зазначив, що так само тільки Україна визначатиме майбутній обсяг виплат Росією репарацій.

Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки 🇺🇦, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі зі школярами 1 вересня переконував їх у тому, що України не існувало до утворення Радянського Союзу і що нібито мета війни РФ проти України – припинити війну, яка відбувалася на Донбасі з 2014 року та захистити Росію.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська отримали наказ президента РФ Володимира Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "російська спецоперація" в Україні йде за наміченим планом.

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