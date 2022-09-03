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Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна – Подоляк

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 15:12
Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна – Подоляк
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Терміни закінчення війни буде визначати тільки Україна, поступово звільняючи тимчасово окуповані росіянами території.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна, звільняючи свої території".

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Деталі: Подоляк зазначив, що так само тільки Україна визначатиме майбутній обсяг виплат Росією репарацій.

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Теми: Офіс президентаУкраїнавійнаРосія
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