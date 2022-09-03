Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна – Подоляк
Терміни закінчення війни буде визначати тільки Україна, поступово звільняючи тимчасово окуповані росіянами території.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна, звільняючи свої території".
Деталі: Подоляк зазначив, що так само тільки Україна визначатиме майбутній обсяг виплат Росією репарацій.
Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки 🇺🇦, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022
Передісторія:
- Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі зі школярами 1 вересня переконував їх у тому, що України не існувало до утворення Радянського Союзу і що нібито мета війни РФ проти України – припинити війну, яка відбувалася на Донбасі з 2014 року та захистити Росію.
- У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська отримали наказ президента РФ Володимира Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня.
- Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "російська спецоперація" в Україні йде за наміченим планом.
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