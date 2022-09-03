Сроки окончания войны будет определять только Украина – Подоляк
Сроки окончания войны будет определять только Украина, постепенно освобождая временно оккупированные россиянами территории.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет окончание СВО". Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории".
Детали: Подоляк отметил, что так же только Украина будет определять будущий объем выплат Россией репараций.
Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки 🇺🇦, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022
Предыстория:
- Президент РФ Владимир Путин во время в встречи со школьниками 1 сентября убеждал их в том, что Украины не существовало до образования Советского Союза и что якобы цель войны РФ против Украины – прекратить войну, которая происходила на Донбассе с 2014 года и защитить Россию.
- В Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.
- Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "российская спецоперация" в Украине идет по намеченному плану.
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