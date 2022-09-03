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Сроки окончания войны будет определять только Украина – Подоляк

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 15:12
Сроки окончания войны будет определять только Украина – Подоляк
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Сроки окончания войны будет определять только Украина, постепенно освобождая временно оккупированные россиянами территории.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет окончание СВО". Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории".

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Детали: Подоляк отметил, что так же только Украина будет определять будущий объем выплат Россией репараций.

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Темы: Офис президентаУкраинавойнаРосcия
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