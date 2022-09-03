Сроки окончания войны будет определять только Украина – Подоляк

Сроки окончания войны будет определять только Украина, постепенно освобождая временно оккупированные россиянами территории.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет окончание СВО". Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории".

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Детали: Подоляк отметил, что так же только Украина будет определять будущий объем выплат Россией репараций.

Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки 🇺🇦, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Президент РФ Владимир Путин во время в встречи со школьниками 1 сентября убеждал их в том, что Украины не существовало до образования Советского Союза и что якобы цель войны РФ против Украины – прекратить войну, которая происходила на Донбассе с 2014 года и защитить Россию.

В Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "российская спецоперация" в Украине идет по намеченному плану.

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