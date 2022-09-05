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Зеленський і Макрон проговорили більше півтора годин: про війну, МАГАТЕ і ЗАЕС

Євген КізіловПонеділок, 5 вересня 2022, 16:21
Зеленський і Макрон проговорили більше півтора годин: про війну, МАГАТЕ і ЗАЕС
Зеленський і Макрон, Getty Images

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели переговори, які  тривали більше 1,5 годин. Говорили про війну і візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Провів змістовні, тривалістю понад 1,5 години, переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів йому про ситуацію на фронті та про те, як Україна протидіє агресії РФ. Скоординували подальшу підтримку Францією оборонних заходів України. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС".

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Деталі: Президент не розкрив інші деталі бесіди.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ситуація на окупованій ЗАЕС опинилася у центрі уваги на початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинуватила в обстрілах Україну.
  • 1 вересня до АЕС приїхала інспекційна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
  • 5 вересня четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

Читайте також: Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання.

Теми: ЗеленськийМакронЗАЕСвійна
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