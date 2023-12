Зеленський і Макрон проговорили більше півтора годин: про війну, МАГАТЕ і ЗАЕС

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели переговори, які тривали більше 1,5 годин. Говорили про війну і візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Провів змістовні, тривалістю понад 1,5 години, переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів йому про ситуацію на фронті та про те, як Україна протидіє агресії РФ. Скоординували подальшу підтримку Францією оборонних заходів України. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС".

Held substantive, more than 1.5 hour-long talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Told him about the situation at the front & the course of countering RF's aggression. Coordinated further defense support from 🇫🇷. Exchanged assessments of the results of the IAEA mission to #ZNPP