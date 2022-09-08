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Білорусь почала військові навчання зі "звільнення захоплених територій"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 вересня 2022, 09:14
Фото: "Белта"

В Білорусі розпочались командно-штабні навчання збройних сил країни, присвячені "звільненню території, тимчасово захопленої противником".

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Дослівно: "Вчення дозволить на практиці відпрацювати ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником, відновлення контролю за державним кордоном у зонах (смугах) відповідальності об'єднань, авіаційну підтримку військ, забезпечення силових заходів військового стану, боротьбу з ДРГ противника та НВФ".

Деталі: Навчання пройдуть на полігоні Брестської та ділянках місцевості у Мінській та Вітебській областях, і триватимуть до 14 вересня.

Що було раніше:

  • 1 вересня українська розвідка повідомляла, що навчання відбуватимуться за участю російських військових та країн-членів ОДКБ.
  • У середині серпня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконував, що військових загроз для України з боку Білорусі, крім існуючих, сьогодні немає.

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Теми: БілорусьУкраїнавійна
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