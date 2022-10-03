Розміновувати Харківщину саперам допомагає "Бобер"

Розміновувати деокуповану територію Харківщини від вибухонебезпечних предметів саперам ДСНС допомагають роботизовані комплекси.

Джерело: ДСНС Харківської області

Дослівно: "Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування "Superdroid Robots "Мастиф", який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету. Рятувальники дали йому жартівливе ім'я "Бобер"".

Деталі: Сапери за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи робот, будуть їх знищувати.