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Розміновувати Харківщину саперам допомагає "Бобер"

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 15:15
фото ДСНС

Розміновувати деокуповану територію Харківщини від вибухонебезпечних предметів саперам ДСНС допомагають роботизовані комплекси.

Джерело: ДСНС Харківської області

Дослівно: "Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування "Superdroid Robots "Мастиф", який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету. Рятувальники дали йому жартівливе ім'я "Бобер"".

Деталі: Сапери за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи робот, будуть їх знищувати.

 

Теми: розмінуванняХарківська область
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