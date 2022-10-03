Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили атаки окупантів біля 5 населених пунктів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 18:50
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;

ВІДЕО ДНЯ

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації.

Авіація ЗСУ завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Росії проблеми не лише з мобілізацією, а й з призовом – британська розвідка

ISW: Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині

Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

Зеленський: Вважати колаборантами всіх, хто був в окупації, це маячня

ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку

У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

Усі новини...
війна
"Зернова ініціатива": ще чотири судна вийшли з українських портів
Росіяни вдарили ракетами по лікарні на Харківщині: загинув лікар
Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ
Останні новини
09:53
У Росії розгорнули мобільні військомати на кордоні з Естонією і Латвією
09:52
Як туристи з Росії ставляться до заборони в'їзду в ЄС – Михайло Ткач
09:51
фото, відеоУ Харкові вночі поцілили в об'єкт залізничного транспорту
09:32
Верховний суд США відмовився розглядати справу між Україною та "Татнєфтю" на $173 мільйони
09:21
У Росії проблеми не лише з мобілізацією, а й з призовом – британська розвідка
09:02
Польща очікує початку процедури схвалення восьмого пакету санкцій ЄС у вівторок
08:53
Втрати Росії у війні: ще 370 солдатів, 44 танки, 27 ББМ, літак і ППО
08:43
ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганщини – Гайдай
08:38
Партія Орбана не дала призначити дату ратифікації членства Швеції і Фінляндії в НАТО
08:23
Окупанти на Луганщині вишукують чоловіків дронами – Гайдай
Усі новини...