Big bada boom: нацгвардійці ефектно знищили склад боєприпасів ворога
Вівторок, 4 жовтня 2022, 16:46
Національна гвардія оприлюднила відео знищення російського складу боєприпасів у Харківській області.
Джерело: пресслужба Нацгвардії
Дослівно: "Великий БУМ: воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили рашистський склад боєприпасів на Харківщині".
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Деталі: Подія, очевидно, сталася в рамках контрнаступу ЗСУ, дата не вказується.
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