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Big bada boom: нацгвардійці ефектно знищили склад боєприпасів ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 16:46
Big bada boom: нацгвардійці ефектно знищили склад боєприпасів ворога
скриншот

Національна гвардія оприлюднила відео знищення російського складу боєприпасів у Харківській області.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "Великий БУМ: воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили рашистський склад боєприпасів на Харківщині".

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Деталі: Подія, очевидно, сталася в рамках контрнаступу ЗСУ, дата не вказується.

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Теми: НацгвардіявійнаХарківська область
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