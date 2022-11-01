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У Севастополі вночі прогримів вибух - ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 1 листопада 2022, 12:01
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ JALITA

ЗМІ повідомляють, що в окупованому Росією Севастополі вночі близько 3:40 було чути звук вибуху.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на свого кореспондента

Деталі: За словами співробітника видання, "бавовна", що пролунала, була схожа на спрацьовування системи ППО.

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець"

  • Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

  • Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов назвали нісенітницями заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.

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  • 31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Теми: СевастопольвибухокупаціяРосія
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