У Севастополі вночі прогримів вибух - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що в окупованому Росією Севастополі вночі близько 3:40 було чути звук вибуху.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на свого кореспондента

Деталі: За словами співробітника видання, "бавовна", що пролунала, була схожа на спрацьовування системи ППО.

Передісторія: