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На Херсонщині машина підірвалась на міні: загинув чоловік

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 10:10
На Херсонщині машина підірвалась на міні: загинув чоловік
Машина, що підірвалась на міні. Фото ДСНС

Одна людина загинула та одна постраждала у результаті підриву автомобіля на протитанковій міні поблизу села Борозенське у Херсонській області.

Джерело: Головне Управління ДСНС у Херсонській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загоранням автомобіля. Чоловік 1967 р.н. загинув на місця, ще один постраждалий 1983 р.н. – отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився".

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Деталі: Подія сталася в обідню пору 1 грудня.  

На місці вибуху, піротехніки виявили ще декілька протитанкових мін.

ДСНС закликає українців бути особливо уважними та обережними на деокупованих територіях. Звільнені міста і села дуже забруднені вибухонебезпечними предметами.

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Теми: Херсонська областьвійнажертви
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