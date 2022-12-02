На Херсонщині машина підірвалась на міні: загинув чоловік

Машина, що підірвалась на міні. Фото ДСНС

Одна людина загинула та одна постраждала у результаті підриву автомобіля на протитанковій міні поблизу села Борозенське у Херсонській області.

Джерело: Головне Управління ДСНС у Херсонській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загоранням автомобіля. Чоловік 1967 р.н. загинув на місця, ще один постраждалий 1983 р.н. – отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився".

Деталі: Подія сталася в обідню пору 1 грудня.

На місці вибуху, піротехніки виявили ще декілька протитанкових мін.

ДСНС закликає українців бути особливо уважними та обережними на деокупованих територіях. Звільнені міста і села дуже забруднені вибухонебезпечними предметами.

Людей просять не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок, оскільки це може коштувати життя.