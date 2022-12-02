Зеленський відвідав музей Сковороди і запевнив, що окупантам нас "не спіймати"
П'ятниця, 2 грудня 2022, 16:29
Президент Володимир Зеленський сходив у музей Григорія Сковороди в Переяславі й перефразовував відомий вислів філософа: хоч би як окупанти намагалися нас зловити – їм нас не спіймати.
Джерело: Зеленський в Telegram
Пряма мова: "Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі. Тут розташовано пам'ятний знак до 300-річчя від дня народження українського філософа, що було встановлено з нагоди включення цієї дати до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО.
Реклама:
Творчість Сковороди залишається актуальною й сьогодні. Перефразовуючи найвідоміші слова філософа, хоч би як окупанти намагалися нас зловити – їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо".
Деталі: Зеленський перефразував відомий вислів Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав".
ВІДЕО ДНЯ