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Зеленський відвідав музей Сковороди і запевнив, що окупантам нас "не спіймати"

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 16:29
Зеленський відвідав музей Сковороди і запевнив, що окупантам нас не спіймати
Зеленський в музеї Сковороди, фото з його телеграм-каналу

Президент Володимир Зеленський сходив у музей Григорія Сковороди в Переяславі й перефразовував відомий вислів філософа: хоч би як окупанти намагалися нас зловити – їм нас не спіймати.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі. Тут розташовано пам'ятний знак до 300-річчя від дня народження українського філософа, що було встановлено з нагоди включення цієї дати до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО.

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Творчість Сковороди залишається актуальною й сьогодні. Перефразовуючи найвідоміші слова філософа, хоч би як окупанти намагалися нас зловити – їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо".

Деталі: Зеленський перефразував відомий вислів Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав".

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Теми: ЗеленськийкультураКиївська область
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