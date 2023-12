Байден про візит Зеленського до США: Потрібно багато чого обговорити

Президент США Джо Байден заявив, що йому належить обговорити багато питань під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сподіваюся, у тебе гарний політ, Володимире. Я дуже радий буду побачити вас тут. Багато що потрібно обговорити", - йдеться в повідомленні.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb