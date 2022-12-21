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Байден про візит Зеленського до США: Потрібно багато чого обговорити

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 15:25
Байден про візит Зеленського до США: Потрібно багато чого обговорити
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що йому належить обговорити багато питань під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сподіваюся, у тебе гарний політ, Володимире. Я дуже радий буду побачити вас тут. Багато що потрібно обговорити", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу здійснив поїздку до Польщі потягом у межах своєї подорожі до Сполучених Штатів.

ВІДЕО ДНЯ

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

Теми: БайденЗеленськийСШАвійна
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