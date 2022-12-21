Байден про візит Зеленського до США: Потрібно багато чого обговорити

Президент США Джо Байден заявив, що йому належить обговорити багато питань під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сподіваюся, у тебе гарний політ, Володимире. Я дуже радий буду побачити вас тут. Багато що потрібно обговорити", - йдеться в повідомленні.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb December 21, 2022

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу здійснив поїздку до Польщі потягом у межах своєї подорожі до Сполучених Штатів.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

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Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.