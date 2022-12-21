Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден о визите Зеленского в США: Нужно многое обсудить

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 16:25
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что ему предстоит обсудить много вопросов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад буду увидеть вас здесь. Многое нужно обсудить", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.

Поддержите УП на Patreon

Темы: БайденЗеленскийСШАвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоNYT назвал десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче

Экс-нардепу 5-ти созывов объявлено подозрение в посягательстве на целостность Украины

Россия вероятно массово выпустит ракеты по Украине 22 или 23 декабря - источники

видео Кремль "с сожалением" отреагировал на визит Зеленского к Байдену

В энергосистеме до сих пор значительный дефицит, подключен еще один блок АЭС - Укрэнерго

В России произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Все новости...
Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся
Пригожин хочет отправлять на войну с Украиной женщин: "Есть сопротивление, но дожмем"
"Вступаем в новую фазу войны": в США рассказали, почему Байден пригласил Зеленского
Путин собрал свой Совбез поговорить о стратегической безопасности
Последние новости
15:43
Россияне считают, что совместными учениями с Китаем отвечают США
15:43
Режим Лукашенко начал "охоту" на корреспондентов канала "Беларускі Гаюн"
15:20
Энергетикам Киевщины поручили ускорить выход на графики электроснабжения
14:56
Россия ударила ракетами по Краматорску
14:56
Праздник близится: как украинцы реагируют на 100 тысяч убитых россиян
14:55
Netflix построит новую киностудию стоимостью $900 миллионов на бывшей военной базе США
14:54
Tesla снова приостановит найм и планирует новую волну сокращений в 2023
14:53
Лидер правящей партии Грузии: призывы Украины и Молдовы в отношении Саакашвили "не имеют значения"
14:40
В Киевсовете озвучили график "включения" новогодней елки
14:30
РФ иногда устраивает фальшивые "обмены" для украинских пленных – Лубинец
Все новости...