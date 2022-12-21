Байден о визите Зеленского в США: Нужно многое обсудить

Президент США Джо Байден заявил, что ему предстоит обсудить много вопросов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад буду увидеть вас здесь. Многое нужно обсудить", - говорится в сообщении.

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I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Ранее сообщалось, что Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.

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21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.