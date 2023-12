Байден о визите Зеленского в США: Нужно многое обсудить

Президент США Джо Байден заявил, что ему предстоит обсудить много вопросов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад буду увидеть вас здесь. Многое нужно обсудить", - говорится в сообщении.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb