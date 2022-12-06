У Росії вирішили посилити захист інфраструктури після ударів по аеродромах

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в РФ вживають додаткових заходів для захисту важливої інфраструктури на півдні країни після ударів по аеродромах.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК

Пряма мова Пєскова: "Безумовно. Вони і так захищаються в постійному режимі, там вживаються додаткові заходи. Кожен регіон цим займається, плюс силові структури. Це постійний процес".

Деталі: Прессекретар російського президента додав, що Україна нібито "відкрито заявляє", що нібито буде "продовжувати терористичні акти щодо Росії", і це "є фактором небезпеки".

За словами Пєскова, цей фактор враховується і "вживаються необхідні заходи". Зокрема, для цього збирають Раду Безпеки – зазвичай раз на тиждень.

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