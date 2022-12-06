У Росії вирішили посилити захист інфраструктури після ударів по аеродромах
Вівторок, 6 грудня 2022, 12:42
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в РФ вживають додаткових заходів для захисту важливої інфраструктури на півдні країни після ударів по аеродромах.
Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК
Пряма мова Пєскова: "Безумовно. Вони і так захищаються в постійному режимі, там вживаються додаткові заходи. Кожен регіон цим займається, плюс силові структури. Це постійний процес".
Деталі: Прессекретар російського президента додав, що Україна нібито "відкрито заявляє", що нібито буде "продовжувати терористичні акти щодо Росії", і це "є фактором небезпеки".
За словами Пєскова, цей фактор враховується і "вживаються необхідні заходи". Зокрема, для цього збирають Раду Безпеки – зазвичай раз на тиждень.
Передісторія:
- Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
- Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.
- Вранці 6 грудня в російських пабліках повідомили, що вночі безпілотники атакували і комбінат "Слава" в Брянській області – на території виникла пожежа.
- 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
- Міноборони РФ заявило, що у понеділок у Росії були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.
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