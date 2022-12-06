В России решили усилить защиту инфраструктуры после ударов по аэродромам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ принимаются дополнительные меры по защите важной инфраструктуры на юге страны после ударов по аэродромам.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК

Прямая речь Пескова: "Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс".

Детали: Пресс-секретарь российского президента добавил, что Украина якобы "открыто заявляет", что якобы будет "продолжать террористические акты в отношении России", и это "является фактором опасности".

По словам Пескова, этот фактор учитывается и "принимаются необходимые меры". В частности, для этого собирают Совет Безопасности – обычно раз в неделю.

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