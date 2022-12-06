Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России решили усилить защиту инфраструктуры после ударов по аэродромам

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 12:42
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ принимаются дополнительные меры по защите важной инфраструктуры на юге страны после ударов по аэродромам.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК

Прямая речь Пескова: "Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс".

Детали: Пресс-секретарь российского президента добавил, что Украина якобы "открыто заявляет", что якобы будет "продолжать террористические акты в отношении России", и это "является фактором опасности".

По словам Пескова, этот фактор учитывается и "принимаются необходимые меры". В частности, для этого собирают Совет Безопасности – обычно раз в неделю.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожарвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

РФ ночью обстреляла сразу несколько объектов энергетики, дефицит все еще сохраняется – Укрэнерго

фотоСША выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard - СМИ

Среди задержанных за планы путча в Германии - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ 

ВАКС заочно арестовал экс-нардепа БПП Грановского

фотоСБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях

Все новости...
Росcия
Макрон не видит противоречий в заявлении о гарантиях безопасности для РФ: "Не делайте из мухи слона"
У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов
РФ может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: появились новые доказательства
Последние новости
15:08
Зеленский стал человеком года по версии Time
14:47
обновленоСвященника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах
14:45
Украина скоро доберется и до Сибири, у России скоро не будет безопасных зон – Financial Times
14:32
фотоНацгвардейцам удалось сбить крылатую ракету из пулеметов и автоматов
14:31
видеоЛавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет на саммите ОБСЕ
14:18
Атака дрона на российский Курск: пожар тушили более суток
14:18
Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров
14:17
фото, видео"Нет сил бежать, идти - ползи": ССО показали свой спецкурс выживания и подготовки
14:15
фотоВо Львове художники разрисовали фрагменты снарядов, чтобы собрать средства на "Валькирию"
14:10
Львовские врачи удалили опухоль мужчине с редким заболеванием эндокринной системы
Все новости...