В России решили усилить защиту инфраструктуры после ударов по аэродромам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ принимаются дополнительные меры по защите важной инфраструктуры на юге страны после ударов по аэродромам.
Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК
Прямая речь Пескова: "Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс".
Детали: Пресс-секретарь российского президента добавил, что Украина якобы "открыто заявляет", что якобы будет "продолжать террористические акты в отношении России", и это "является фактором опасности".
По словам Пескова, этот фактор учитывается и "принимаются необходимые меры". В частности, для этого собирают Совет Безопасности – обычно раз в неделю.
Предыстория:
- Под утро 6 декабря губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в российском городе Курск произошел пожар на аэродроме. По его словам, в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
- Власти Курской области России после пожара на аэродроме в Курске решили отменить занятия в двух школах и продлили на 2 недели желтый уровень террористической опасности.
- Утром 6 декабря в российских пабликах сообщили, что ночью беспилотники атаковали и комбинат "Слава" в Брянской области – на территории возник пожар.
- 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
- Минобороны РФ заявило, что 5 декабря в России были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.