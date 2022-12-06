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Посольство України в Данії отримало небезпечний пакунок

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 13:39

Посольство України в Данії також отримало небезпечний пакунок слідом за українським диппредставництвом в Румунії.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків. Сьогодні додалися посольства в Румунії та Данії", - сказав Кулеба.

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"Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки і тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час і гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете Можу повторити для всіх ворогів української дипломатії – вам не вдасться залякати чи зупинити нас", - додав міністр.

Нагадаємо, посольство України в Бухаресті отримало два підозрілі конверти 6 грудня, на місце викликали саперів.

5 грудня в Іспанії поліція вилучила у поштовому відділенні нові конверти, в яких були очі тварин, адресовані українським дипломатичним установам з метою залякування.

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Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. 

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мадриді, куди в середу надіслали "поштову бомбу", отримало пакунок зі слідами крові.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.

Теми: ДаніловУкраїна
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