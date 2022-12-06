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Орбан заявляє, що угорське вето на макрофін ЄС для України "неправильно зрозуміли"

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 20:36

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для України, але в інший спосіб.

Заяву про це він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

При цьому Орбан фактично заперечив сам собі, заявивши, нібито угорського вето насправді не було.

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"Сьогодні усі новини - про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк", - заявив угорський прем’єр.

"Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу", - запевнив він.

"Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг - це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше - на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу", - написав Орбан. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги. В експертних колах вважають, що це може бути елементом шантажу у зв’язку з тим, що Єврокомісія не погоджується надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права. 

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс після цього припустив, що ЄС ухвалить політичне рішення, яке дозволить надати Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги попри позицію Угорщини.

Теми: УгорщинаУкраїна
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