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Росія збудувала оборону на ділянці 60 км у районі Сватового – розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 11:43

Російська 1-ша гвардійська танкова армія розгорнула оборонний рубіж в 60 км у районі міста Сватове Луганської області.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

1-ша гвардійська танкова армія вважалася елітною в армії Росії і зазнала важких втрат на початку війни проти України, зокрема під час поразки в Харківській області у вересні 2022 року.

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На сьогодні, ймовірно, армія частково посилена мобілізованими росіянами, хоча досі має чисельність, значно нижчу за встановлену кількість у 25 тисяч осіб.

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Також повідомляється, що росіяни завершили будівництво майже непереривної системи траншей у 60 км між Сватовим та державним кордоном України та РФ.

"Попри тривалість цих робіт, глибина оборони залишається неясною. Ефективність 1-ї танкової армії та оборонні дії інших формувань багато в чому залежатимуть від взаємопідтримки та запасних позицій", - йдеться у повідомленні.

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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