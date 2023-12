Росія збудувала оборону на ділянці 60 км у районі Сватового – розвідка Британії

Російська 1-ша гвардійська танкова армія розгорнула оборонний рубіж в 60 км у районі міста Сватове Луганської області.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

1-ша гвардійська танкова армія вважалася елітною в армії Росії і зазнала важких втрат на початку війни проти України, зокрема під час поразки в Харківській області у вересні 2022 року.

