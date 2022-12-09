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США наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників Кремля за порушення прав людини в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 17:49

Сполучені Штати з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини в п’ятницю запровадили санкції проти низки російських посадовців і членів терористичного угруповання "ДНР".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило міністерство фінансів США.

Під санкції потрапили четверо причетних до процесу "фільтрації" українських громадян на окупованих Росією територіях – чиновники адміністрації президента Росії Олег Нестеров та Євгеній Кім, росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з так званим "міністерством внутрішніх справ "ДНР", і бойовик "ДНР" Алексєй Муратов.

Також обмеження були накладені на громадян Росії Очур-Суге Монгуша та Людмилу Зайцеву, причетних до порушень прав людини щодо цивільного населення України.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти Центральної виборчої комісії РФ через причетність до організації "псевдореферендумів" на окупованих українських територіях. Санкції поширюються на главу ЦВК РФ Еллу Памфілову та решту 14 членів органу.

Як нагадує американський Мінфін, Памфілова й ще кілька членів російського Центрвиборчкому вже перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Як і повідомлялося, адміністрація президента США також наклала санкції на близько 170 переважно китайських організацій, які ймовірно причетні до незаконного вилову риби в Тихому океані, а ще проти інших порушників прав людини в КНДР, Сальвадорі та інших країнах.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Британія у п’ятницю ввела санкції проти п'яти представників російських силових структур, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильству та участі у російському вторгненні в Україну. 

Теми: СШАсанкціїРосіяЦВК
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