Зеленський про загиблих у Броварах: Скільки світлих людей забирає воєнний час

Зеленський на прощанні з загиблими в Броварах, фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський, говорячи про прощання з загиблими в Броварах представниками МВС, заявив, що воєнний час забирає світлих людей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Звернення президента 21 січня було коротшим, ніж зазвичай. Він зазначив, що не хоче говорити довго і хоче сказати лише про одне.

Пряма мова: "Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах.

Денис Монастирський, його колеги з міністерства: Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко… Хлопці з екіпажу: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов… Жінка й дитина, які вранці просто йшли в дитячий садочок… Мама Олена, донька Мілана Пономаренки.

…Денис був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш".

Деталі: Він закликав українців відчути, "скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час".

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"Світла пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Ми робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - сказав Зеленський.

Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський з дружиною, прем’єр Денис Шмигаль та інші посадовці взяли участь у церемонії прощання з керівниками та працівниками МВС, які загинули внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах.

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