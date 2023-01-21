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Зеленський про загиблих у Броварах: Скільки світлих людей забирає воєнний час

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 19:54
Зеленський про загиблих у Броварах: Скільки світлих людей забирає воєнний час
Зеленський на прощанні з загиблими в Броварах, фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський, говорячи про прощання з загиблими в Броварах представниками МВС, заявив, що воєнний час забирає світлих людей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Звернення президента 21 січня було коротшим, ніж зазвичай. Він зазначив, що не хоче говорити довго і хоче сказати лише про одне.

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Пряма мова: "Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах.

Денис Монастирський, його колеги з міністерства: Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко… Хлопці з екіпажу: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов… Жінка й дитина, які вранці просто йшли в дитячий садочок… Мама Олена, донька Мілана Пономаренки.

…Денис був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш".

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Деталі: Він закликав українців відчути, "скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час".

"Світла пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Ми робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - сказав Зеленський.

Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський з дружиною, прем’єр Денис Шмигаль та інші посадовці взяли участь у церемонії прощання з керівниками та працівниками МВС, які загинули внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийМонастирськийБровариМВС
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