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Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 20:54
Зеленский на прощании с погибшими в Броварах, фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский, говоря о прощании с погибшими в Броварах представителями МВД, заявил, что военное время забирает светлых людей.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Обращение президента 21 января было короче, чем обычно. Он отметил, что не хочет говорить долго и хочет сказать только об одном.

Прямая речь: "Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах.

Денис Монастырский, его коллеги из министерства: Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко... Ребята из экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов... Женщина и ребенок, которые утром просто шли в детский сад... Мама Елена, дочь Милана Пономаренко.

Денис был профессиональным, настоящим человеком, именно таким, каким и должен быть министр внутренних дел. Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и жалеть, что не вернешь".

Детали: Он призвал украинцев почувствовать, "сколько жизней, сколько светлых людей забирает военное время".

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"Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Мы делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: В субботу Зеленский с женой, премьер Денис Шмыгаль и другие чиновники приняли участие в церемонии прощания с руководителями и работниками МВД, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.

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Темы: ЗеленскийМонастырскийБроварыМВД
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