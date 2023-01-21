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Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 19:54
Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время
Зеленский на прощании с погибшими в Броварах, фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский, говоря о прощании с погибшими в Броварах представителями МВД, заявил, что военное время забирает светлых людей.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Обращение президента 21 января было короче, чем обычно. Он отметил, что не хочет говорить долго и хочет сказать только об одном.

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Прямая речь: "Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах.

Денис Монастырский, его коллеги из министерства: Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко... Ребята из экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов... Женщина и ребенок, которые утром просто шли в детский сад... Мама Елена, дочь Милана Пономаренко.

Денис был профессиональным, настоящим человеком, именно таким, каким и должен быть министр внутренних дел. Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и жалеть, что не вернешь".

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Детали: Он призвал украинцев почувствовать, "сколько жизней, сколько светлых людей забирает военное время".

"Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Мы делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: В субботу Зеленский с женой, премьер Денис Шмыгаль и другие чиновники приняли участие в церемонии прощания с руководителями и работниками МВД, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.

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Темы: ЗеленскийМонастырскийБроварыМВД
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