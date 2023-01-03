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У Yasno поділились "втішними прогнозами" для Києва: Поки що все за графіком

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 20:00
У Yasno поділились втішними прогнозами для Києва: Поки що все за графіком
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

У Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому столиця освітлюється за графіками відключень електроенергії, інших відключень поки що не планується.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо.

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Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути.

Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак".

Деталі: При цьому Коваленко попередив, що високою залишається ймовірність локальних аварійних відключень.

ВІДЕО ДНЯ

Він закликав містян після включення світла, не вмикати всі енергоємні прилади одночасно, щоб не викликати перевантаження обладнання.

Теми: Київелектроенергіяобстріл
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