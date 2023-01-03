У Yasno поділились "втішними прогнозами" для Києва: Поки що все за графіком

У Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому столиця освітлюється за графіками відключень електроенергії, інших відключень поки що не планується.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо.

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Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути.

Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак".

Деталі: При цьому Коваленко попередив, що високою залишається ймовірність локальних аварійних відключень.

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Він закликав містян після включення світла, не вмикати всі енергоємні прилади одночасно, щоб не викликати перевантаження обладнання.