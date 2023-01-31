Резніков обіцяє повернути громадський контроль над частиною закупівель

Міністр оборони Олексій Резніков після скандалу з закупівлею харчів для армії за завищеними цінами обіцяє забезпечити громадський контроль над закупівлями харчування, речового майна, паливно-мастильних матеріалів з урахуванням обмежень військового стану.

Джерело: Олексій Резніков у Facebook

Деталі: Міністр оборони повідомив, що 29 червня 2022 року було ухвалено рішення здійснити позапланову перевірку забезпечення армії харчуванням силами внутрішнього аудиту Міноборони. Восени відповідні структури комплексно перевірялися і внутрішнім аудитом, і державними аудиторами.

Попередні висновки аудиту були підготовлені у грудні 2022 року. Згідно з процедурою зараз їх опрацьовує профільний закупівельний департамент, після чого Резніков має офіційно затвердити результати.

За словами міністра, "аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін", "пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб, стосовно доброчесності яких були обґрунтовані сумніви".

Пряма мова: "Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде.

Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена. Час для наступних кроків".

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Деталі: Резніков зазначив, що чинну версію наказу Міністерства оборони щодо порядку здійснення закупівель було ухвалено в 2020 році.

За словами Резнікова, з його приходом була ліквідована монополія у харчуванні ЗСУ: "Замість одного постачальника, який був ще рік тому, у 2022 році їх кількість зросла до 5, а на 2023 рік ми уклали контракти з 8 компаніями".

Але аналіз чинної системи закупівель під час активної фази війни засвідчив як окремі переваги, так і суттєві недоліки додав міністр.

Пряма мова: "Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами.

Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану.

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля проведено нараду за участі Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР. Домовились створити спільну робочу групу, оскільки всі учасники висловили позицію щодо необхідності зміни системи харчування.

Я вже дав доручення:

Здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування;

Зменшити термін контракту з постачальниками;

Розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін, тощо.

Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі.

Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати".

Деталі: Крім цього, як повідомив Резніков, введено "внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами".

Також на сайті Міноборони (а згодом і на Prozorro) будуть оприлюднювати по факту укладеного контракту: 1) номер і дату укладання (для ідентифікації), 2) ціну за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо).

Резніков попросив допомоги міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, активістів, експертів у пошуку балансу "між оперативністю, безперервністю надання послуг чи постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку – та прозорістю і підзвітністю з іншого".

Міністр попросив комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітет з питань антикорупційної політики провести спільну нараду стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

За словами Резнікова, 30 січня він також "підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки".

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