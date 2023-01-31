Резников обещает вернуть общественный контроль над частью закупок

Министр обороны Алексей Резников после скандала с закупкой продовольствия для армии по завышенным ценам обещает обеспечить общественный контроль над закупками питания, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов с учетом ограничений военного положения.

Источник: Алексей Резников в Facebook

Детали: Министр обороны сообщил, что 29 июня 2022 года было принято решение осуществить внеплановую проверку обеспечения армии питанием силами внутреннего аудита Минобороны. Осенью соответствующие структуры комплексно проверялись и внутренним аудитом, и государственными аудиторами.

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Предварительные выводы аудита были подготовлены в декабре 2022 года. Согласно процедуре сейчас их прорабатывает профильный закупочный департамент, после чего Резников должен официально утвердить результаты.

По словам министра, "аудит показал, что система закупок и контроля требует изменений", "ускорил процесс реорганизации системы закупок в тыловом обеспечении и вызвал кадровые решения в отношении лиц, в отношении добропорядочности которых были обоснованные сомнения".

Прямая речь: "Мы проводим очищение одновременно с отражением врага. Спрятаться за войной у коррупционеров не получится.

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Я лично и команда в целом сделали выводы из истории, которая вызвала общественный резонанс. Мы не были достаточно открытыми, поэтому не смогли объяснить результаты нашей работы, которые соответствуют общественному запросу. Мы не создали достаточных механизмов, гарантирующих доверие. Это ошибка, которая будет исправлена. Время для следующих шагов".

Детали: Резников отметил, что действующая версия приказа Министерства обороны о порядке осуществления закупок была принята в 2020 году.

По словам Резникова, с его приходом была ликвидирована монополия в питании ВСУ: "Вместо одного поставщика, который был еще год назад, в 2022 году их количество выросло до 5, а на 2023 год мы заключили контракты с 8 компаниями".

Но анализ действующей системы закупок во время активной фазы войны показал как отдельные преимущества, так и существенные недостатки, добавил министр.

Прямая речь: "Проведены очень содержательные разговоры в двух парламентских комитетах, получены рекомендации народных депутатов. Я поддержал инициативу депутатов найти способ открыть часть оборонных закупок во время войны для надлежащего контроля над публичными финансами.

Мы договорились вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, ГСМ, питания с учетом ограничений военного положения.

Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля проведено совещание с участием Минобороны, Минэкономики, СБУ и ГБР. Договорились создать совместную рабочую группу, поскольку все участники выразили позицию о необходимости изменения системы питания.

Я уже дал поручение:

Осуществить анализ цен и процесса их формирования;

Уменьшить срок контракта с поставщиками;

Разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню (рационов) с сохранением продуктового разнообразия, публикацию цен и тому подобное.

Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, а и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас проводим проверку цен по всей номенклатуре.

Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах".

Детали: Кроме этого, как сообщил Резников, введено "внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами".

Также на сайте Минобороны (а впоследствии и на Prozorro) будут обнародовать по факту заключенного контракта: 1) номер и дату заключения (для идентификации), 2) цену за единицу, 3) ссылки на публичные технические условия закупки (на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.д.).

Резников попросил помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, активистов, экспертов в поиске баланса "между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или поставки товара, безопасностью и защитой информации с одной стороны – и прозрачностью и подотчетностью с другой".

Министр попросил комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитет по вопросам антикоррупционной политики провести совместное совещание относительно механизмов изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

По словам Резникова, 30 января он также "подписал более 20 приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, отдельных представителей СМИ, осуществляющих расследование, и экспертов по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги".

Предыстория:

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