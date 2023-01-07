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На Трампа подали до суду через смерть поліцейського внаслідок штурму Капітолія

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 17:41
Дональд Трамп, фото Getty Images

До федерального окружного суду Колумбії надійшов позов проти колишнього президента США Дональда Трампа, якого називають причетним до смерті поліцейського Браяна Сікніка в результаті штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише The New York Times із посиланням на текст позову.

"Жахливі події 6 січня 2021 року, зокрема трагічна, протиправна смерть офіцера Сікніка, були прямим і передбачуваним наслідком протиправних дій відповідачів", – йдеться в позові, додаючи, що "відповідачі несуть відповідальність за травми та шкоду, що стали їхнім наслідком".

Позов подала колишня партнерка поліцейського Сандра Гарца. Вона вимагає від відповідачів виплатити моральну компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів США.

Документ цитує звіти комітету Палати представників США, який розслідував штурм Капітолія, в якому міністерству юстиції рекомендувалось притягти експрезидента до кримінальної відповідальності, зокрема через підбурювання до повстання.

Окрім Трампа, співдоповідачами виступають двоє чоловіків, яких раніше звинуватили в нападі на Сікніка з використанням хімічного спрею – Джордж Таніос і Джуліан Хантер. Таніос визнав себе винним у кримінальному проступку, а Хантер – у нападі на правоохоронця.

Як відомо, Браяк Сікнік став п’ятою жертвою подій 6 січня 2021 року, померши наступного дня в лікарні. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка сталась із природних причин, але до них призвело пережите під час штурму Капітолія, тож поліція класифікувала це як смерть під час виконання службових обов'язків.

ВІДЕО ДНЯ

Представник Трампа в коментарі The New York Times назва позов безпідставною атакою на 45-го президента США.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Наприкінці грудня спецкомітет Палати представників США опублікував фінальний звіт на 814 сторінках, у якому рекомендує Конгресу розглянути можливість заборонити експрезиденту Дональду Трампу обіймати державні посади через його роль у "підбурюванні до повстання" того дня.

Читайте більше тут: Конгрес проти Трампа: що загрожує експрезиденту США за роль у штурмі Капітолія.

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Теми: ТрампСША
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