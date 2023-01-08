Під Бахмутом прикордонники атакували опорний пункт і відкинули ворога

Під Бахмутом днями українські прикордонники контратакували та покращили тактичне положення.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що Бахмут стійко обороняють Сили оборони, серед яких є й підрозділи Держприкордонслужби. За можливості вони також захоплюють ворожі позиції.

Дослівно: "Так, днями військовослужбовці Луганського прикордонного загону провели результативні контратакувальні дії під Бахмутом. Прикордонники декількома групами з флангів атакували опорний пункт окупантів. Раптовим нападом підрозділ окупаційних військ було відкинуто.

Упродовж ночі російські зайди намагались повернути втрачений рубіж, але щоразу отримували вогневе ураження від українських охоронців кордону й вдавались до втечі. Загалом у ближньому бою наші воїни знищили 18 та поранили 24 окупанти".

Що передувало: 7 січня Держприкордонслужба повідомляла, як снайпери-прикордонники зупинили атаку росіян під Бахмутом і знищили ворожого командира.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, незважаючи на успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.