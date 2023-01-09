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Росіяни на Луганщині проводять рейди з вилучення гривні – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 9 січня 2023, 09:31
Фото pixabay.com

Російські загарбники проводять у Луганській області рейди з метою вилучення з обігу гривні і поширюють брехню про те, що ЗСУ готуються бити по шпиталях, де лікують поранених військових РФ.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням. Загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату".

Деталі: Разом з тим окупанти вилучають термінали й погрожують штрафними санкціями.

Але попри це, за даними ОВА, обіг гривні не припиняється – на ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку.

Також повідомляється, що днями у Кремлі увели в дію указ, який спрощує прийом на держслужбу на захоплених територіях.
 
Зокрема, медогляд віднедавна можна проходити заочно, а персональні рекомендації вже не потрібні.

Крім того, аби дискредитувати українських військових, росіяни поширюють дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені загарбники.

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Теми: Луганська областьвійнагроші
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