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Через погіршення погоди у Києві зросла кількість ДТП: від ранку вже 30

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 11:46
фото з Telegram КМВА

Через погодні умови в Києві зросла кількість дорожньо-транспортних пригод.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації

Деталі: З 08:00 в столиці зафіксовано вже 30 ДТП. Наразі відомо про шестеро потерпілих.

Водіїв закликають зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.

За можливості - утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

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Теми: КиївДТП
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