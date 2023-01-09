Через погіршення погоди у Києві зросла кількість ДТП: від ранку вже 30

Через погодні умови в Києві зросла кількість дорожньо-транспортних пригод.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації

Деталі: З 08:00 в столиці зафіксовано вже 30 ДТП. Наразі відомо про шестеро потерпілих.

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Водіїв закликають зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.

За можливості - утриматись від поїздок приватним автотранспортом.