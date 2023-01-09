Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через погіршення погоди у Києві зросла кількість ДТП: від ранку вже 30

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 10:46
Через погіршення погоди у Києві зросла кількість ДТП: від ранку вже 30
фото з Telegram КМВА

Через погодні умови в Києві зросла кількість дорожньо-транспортних пригод.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації

Деталі: З 08:00 в столиці зафіксовано вже 30 ДТП. Наразі відомо про шестеро потерпілих.

Реклама:

Водіїв закликають зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.

За можливості - утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Теми: КиївДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: