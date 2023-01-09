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Росіяни потужно гатять по Невському: загинули двоє цивільних – Гайдай

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 20:53
Росіяни потужно гатять по Невському: загинули двоє цивільних – Гайдай
Вирва від вибуху одного з російських снарядів на Луганщині, фото Гайдая

Російські загарбники ведуть щільний вогонь по селу Невське, що на Луганщині. У понеділок там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Росіяни потужно гатять по Невському. Село не має жодної вцілілої будівлі, але там досі знаходяться більше сотні мирних людей. Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу".

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Деталі: За словами Гайдая, також йдуть бої за село Новоселівське. Населений пункт зруйнований вщент та пустий. "Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер", - пояснює голова ОВА.

Теми: Луганська областьвійнажертви
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