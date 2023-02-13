Після "яєчного" скандалу Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
Міністр оборони Олексій Резніков подав документи на погодження кандидатур на посади своїх заступників.
Джерело: Резніков у Facebook, джерела УП в МОУ
Пряма мова: "З важливого. Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи.
Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав".
Деталі: Кількість ймовірних заступників та прізвища Резніков не називає.
За даними джерел УП, цими кандидатурами є волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко (за даними джерела УП, він займатиметься воєнною дипломатією, співпрацею з НАТО, євроінтеграцією, загалом міжнародним напрямком).
Що передувало: На тлі скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.
Шаповалову було оголошено підозру, суд заарештував його на 2 місяці і визначив альтернативу застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.
Довідково: Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.
Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.