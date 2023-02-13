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Після "яєчного" скандалу Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони

Валентина Романенко, Роман КравецьПонеділок, 13 лютого 2023, 16:35
Після яєчного скандалу Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков подав документи на погодження кандидатур на посади своїх заступників.

Джерело: Резніков у Facebook, джерела УП в МОУ

Пряма мова: "З важливого. Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи.

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Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав".

Деталі: Кількість ймовірних заступників та прізвища Резніков не називає.

За даними джерел УП, цими кандидатурами є волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та народний депутат  V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко (за даними джерела УП, він займатиметься воєнною дипломатією, співпрацею з НАТО, євроінтеграцією, загалом міжнародним напрямком).

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Що передувало: На тлі скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Шаповалову було оголошено підозру, суд заарештував його на 2 місяці і визначив альтернативу застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Довідково: Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.

Передісторія:

Теми: МіноборониРезніковдержзакупівлікадри
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