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Через російські обстріли у Херсоні палав торговий центр

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 12:52
Через російські обстріли у Херсоні палав торговий центр
Фото: Херсонська міська рада

Внаслідок нічних обстрілів Херсону у місті сталося кілька значних пожеж.

Джерело: повідомлення Херсонської міської ради

Дослівно: "Одна із найбільш масивних пожеж відбулася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань. На гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників".

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Деталі: "Надзвичайники" повідомили, що доводилось працювати в умовах постійних обстрілів.

Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів.

 
 

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Теми: Херсон
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