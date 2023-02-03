Через російські обстріли у Херсоні палав торговий центр

Внаслідок нічних обстрілів Херсону у місті сталося кілька значних пожеж.

Джерело: повідомлення Херсонської міської ради

Дослівно: "Одна із найбільш масивних пожеж відбулася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань. На гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників".

Деталі: "Надзвичайники" повідомили, що доводилось працювати в умовах постійних обстрілів.

Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів.