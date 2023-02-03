Суд арештував фігурантів справи про закупівлі МОУ: про скандальні "яйця по 17 грн" не йдеться

Печерський районний суд Києва арештував 5 людей, яких Державне бюро розслідувань підозрює у нібито корупційних закупівлях харчів для Міноборони.

Джерело: кореспондент УП із суду

Деталі: У справі фігурують 3 військовослужбовців і два підприємці. Це:

Підполковник Дмитро Ткач, заступник начальника однії з військових частин, який відповідає за логістику. ДБР вважає його організатором;

Юрій Дивак, начальник їдальні;

бойовий медик Людмила Гніденко, яка, за версією слідства, вела "чорну бухгалтерію" приватного постачальника харчів;

співробітники компанії-постачальника Ярослав Марунич і Микола Демиденко (останній – колишній військовий).

Слідство стерджує, що з 18 серпня 2022 року компанія "Ок Ленд Фуд" підписувала з військовою частиною договори на постачання харчів. При цьому продукти, за які виплачувались кошти, нібито не постачались, а вигоду фігуранти ділили між собою.

Заяву про злочин ще у вересні 2022 року написав командир частини. Фігурантів затримали 2 лютого 2023 року. Збитки за цей час, за підрахунками правоохоронців, сягнули 4,6 млн гривень.

Прокурор зазначив, що частина доказів становить таємницю, і тому їх не можна озвучувати у відкритому суді.

Один з підозрюваних, Ярослав Марунич, розповів, що серед компаній, в яких він працював, була "Актів компані". Ця фірма раніше засвітилась у ЗМІ в скандалі про закупівлю харчів за завищеними цінами.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ДБР стверджувало, що затримані мали стосунок, зокрема, до скандальних закупівель "яєць по 17 гривень".

Однак у фабулі, оголошеній в суді, взагалі не йдеться ані про цей епізод, ані взагалі про поставки за завищеними цінами.

У коментарі УП прокурор запевнив, що слідство вивчає низку закупівель, у тому числі, й ту, що набула розголосу в ЗМІ. Пояснити розбіжності між офіційною фабулою та пресрелізом прокурор не зміг.

Прокурор не вбачає підстав об’єднувати цю справу з розслідуванням Національного антикорупційного бюро, яке також досліджує зловживання на закупівлях Міноборони.

Також у підозрах не згадується ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, якого ДБР підозрює в лобіюванні закупівель у відомстві.

Ніхто з підозрюваних не заявив, що визнає провину. Усі просили не брати їх під варту. Адвокати запевняли, що в матеріалах справи немає прямих доказів вини, зокрема, документів з підписами фігурантів.

Військовий-доброволець Дивак звернув увагу, що під час обшуку у нього взагалі не знайшли коштів. Він також заявив про тиск з боку слідчого ДБР. Відповідальність за ймовірно корупційні договори військовий покладає на своє керівництво, яке у справі фігурує в статусі свідків.

Дивак, як і підполковник Ткач та інші підозрювані, має дітей, в тому числі, малолітніх, раніше не був судимий.

Суддя Сергій Вовк задовольнив прохання прокурора: арештував усіх фігурантів, дозволивши їм вийти під заставу в 4,6 млн гривень.

Знати більше: Календар посадок. Як СБУ та ДБР висаджували чиновників, олігархів та експосадовців у перший день лютого

Передісторія: