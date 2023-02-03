Суд арештував фігурантів справи про закупівлі МОУ: про скандальні "яйця по 17 грн" не йдеться
Печерський районний суд Києва арештував 5 людей, яких Державне бюро розслідувань підозрює у нібито корупційних закупівлях харчів для Міноборони.
Джерело: кореспондент УП із суду
Деталі: У справі фігурують 3 військовослужбовців і два підприємці. Це:
- Підполковник Дмитро Ткач, заступник начальника однії з військових частин, який відповідає за логістику. ДБР вважає його організатором;
- Юрій Дивак, начальник їдальні;
- бойовий медик Людмила Гніденко, яка, за версією слідства, вела "чорну бухгалтерію" приватного постачальника харчів;
- співробітники компанії-постачальника Ярослав Марунич і Микола Демиденко (останній – колишній військовий).
Слідство стерджує, що з 18 серпня 2022 року компанія "Ок Ленд Фуд" підписувала з військовою частиною договори на постачання харчів. При цьому продукти, за які виплачувались кошти, нібито не постачались, а вигоду фігуранти ділили між собою.
Заяву про злочин ще у вересні 2022 року написав командир частини. Фігурантів затримали 2 лютого 2023 року. Збитки за цей час, за підрахунками правоохоронців, сягнули 4,6 млн гривень.
Прокурор зазначив, що частина доказів становить таємницю, і тому їх не можна озвучувати у відкритому суді.
Один з підозрюваних, Ярослав Марунич, розповів, що серед компаній, в яких він працював, була "Актів компані". Ця фірма раніше засвітилась у ЗМІ в скандалі про закупівлю харчів за завищеними цінами.
Раніше ДБР стверджувало, що затримані мали стосунок, зокрема, до скандальних закупівель "яєць по 17 гривень".
Однак у фабулі, оголошеній в суді, взагалі не йдеться ані про цей епізод, ані взагалі про поставки за завищеними цінами.
У коментарі УП прокурор запевнив, що слідство вивчає низку закупівель, у тому числі, й ту, що набула розголосу в ЗМІ. Пояснити розбіжності між офіційною фабулою та пресрелізом прокурор не зміг.
Прокурор не вбачає підстав об’єднувати цю справу з розслідуванням Національного антикорупційного бюро, яке також досліджує зловживання на закупівлях Міноборони.
Також у підозрах не згадується ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, якого ДБР підозрює в лобіюванні закупівель у відомстві.
Ніхто з підозрюваних не заявив, що визнає провину. Усі просили не брати їх під варту. Адвокати запевняли, що в матеріалах справи немає прямих доказів вини, зокрема, документів з підписами фігурантів.
Військовий-доброволець Дивак звернув увагу, що під час обшуку у нього взагалі не знайшли коштів. Він також заявив про тиск з боку слідчого ДБР. Відповідальність за ймовірно корупційні договори військовий покладає на своє керівництво, яке у справі фігурує в статусі свідків.
Дивак, як і підполковник Ткач та інші підозрювані, має дітей, в тому числі, малолітніх, раніше не був судимий.
Суддя Сергій Вовк задовольнив прохання прокурора: арештував усіх фігурантів, дозволивши їм вийти під заставу в 4,6 млн гривень.
Знати більше: Календар посадок. Як СБУ та ДБР висаджували чиновників, олігархів та експосадовців у перший день лютого
Передісторія:
- Видання "Дзеркало тижня" 21 січня повідоммило, що у грудні Міноборони закупило харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва
- Спершу в Міноборони назвали інформацію журналістів "маніпуляціями та введенням в оману" та обіцяли звернутися до СБУ. Міністр Олексій Резніков відкинув звинувачення.
- Згодом заступник міністра В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений. Також з відомства звільнили директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького.
- 1 лютого Хмельницькому оголосили підозру у розтраті державних коштів і арештували. За даними слідства, він закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 107 млн гривень, які виявились неякісними.
- В'ячеслава Шаповалова арештували з можливістю багатомільйонної застави 2 лютого. Його підозрюють у лобіювані договорів постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей на загальну суму понад 1 млрд грн.
- 2 лютого ДБР повідомило, що спільно з СБУ затримало злочинну групу, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами і постачала у військову частину "уявні" харчі. Зокрема, в офіційному прес-релізі йшлось про закупілю "яєць по 17 гривень".