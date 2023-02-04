Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Кришування" борделів у Києві: арештували одного з керівників Департаменту міграційної поліції

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 14:59
фото: київська міська прокуратура

Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Йому повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів заступнику начальника Департаменту та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту".

"Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.

Нагадаємо: 1 лютого правоохоронці викрили керівництво Департаменту міграційної поліції в організації та "кришуванні" закладів розпусти.

Читайте УП В Google News

Теми: поліціясуд
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат

Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 284, понад 2 тисячі поранених

Наступу росіян на Донбасі можна очікувати в будь-який час після 15 лютого – голова ОВА

Росіяни вилучають і спалюють українські книги на окупованих територіях – ЦНС

Резніков заявив, що йому не пропонували очолити Мінстратегпром, але він би відмовився

Усі новини...
поліція
Закупівлі для ЗСУ: у справі на 1,7 млрд підозрюють радника заступника міністра оборони
"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"
Департамент міграційної поліції "кришував" борделі в Києві
Останні новини
11:48
В Афінах через снігопад закриті школи і магазини, порушений рух транспорту
11:43
Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян
11:39
Польща хоче, щоб рішення щодо винищувачів для України було прийняте на Мюнхенській конференції
11:37
Резніков щодо мрії росіян про Київ: Як можна захопити 3 мільйонне місто?
11:31
Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія
11:20
Естонія заборонила ввозити на територію країни російське пальне в каністрах
11:14
У "Гвардії наступу" у перший день з'явилися тисячі кандидатів, набір триває
11:03
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, поштовхи відчули і в Молдові
10:46
Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат
10:39
Землетруси в Туреччині і Сирії: НАТО і ЄС пропонують допомогу
Усі новини...