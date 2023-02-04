"Кришування" борделів у Києві: арештували одного з керівників Департаменту міграційної поліції

Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Йому повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів заступнику начальника Департаменту та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту".

"Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.

Нагадаємо: 1 лютого правоохоронці викрили керівництво Департаменту міграційної поліції в організації та "кришуванні" закладів розпусти.