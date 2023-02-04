Президентка ПА НАТО відвідала Бородянку

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та президентка Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям 4 лютого відвідали Бородянку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ.

Кондратюк і Гарріо-Майлям ознайомилися у Бородянці з наслідками окупації цього населеного пункту військами РФ.

Заступниця спікера і президент Парламентської Асамблеї НАТО ознайомилися і з модульним містечком, розміщеним біля зруйнованої школи, оглянули кухню, дитячу кімнату, поспілкувалися з мешканцями цих будинків.

"Пані президентко, я б ще хотіла сказати вам, що ми очікуємо (і того — ред.), що всі європейські парламенти доєднаються до тої ініціативи, яку зробила Парламентська Асамблея, а саме — про визнання РФ країною-терористом, створення спецтрибуналу", - зазначила Кондратюк.

Зі свого боку очільниця ПА НАТО подякувала за запрошення її до України.

"Точиться боротьба, агресор дуже потужний, і потрібна зброя, потрібно все, і навіть літаки. І ми намагаємося з трибуни Парламентської Асамблеї НАТО про це сповіщати на цілий світ, говорити, що ми, звісно, маємо іти на якісь жертви, і що наші жертви — ніщо проти того, що зазнає український народ", - сказала Гарріо-Майлям.

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Вона уточнила, що Парламентська Асамблея НАТО від перших годин повномасштабної війни з РФ стала в обороні України. Вона запевнила, що ПА НАТО рішуче і неухильно підтримує Україну.

"І парламентарі, звичайно, важливі. Вони важливі тому, що вони представники народу, і саме у цій ролі ми хочемо запропонувати свою допомогу, особливо у відбудові України. Україна має вже зараз, ведучи боротьбу, починати відбудову. І тому я хочу звернутися до вас із цією обіцянкою допомоги", - заявила президентка ПА НАТО.

"Але треба зрозуміти, що виявилося, що країни НАТО не готувалися, як і ніхто не готувався, до такої масштабної війни. Ми не маємо навіть у себе потрібного боєзапасу, щоб відповідати потребам такої інтенсивної війни. Тому це означає, що ми маємо всі разом впрягатися і працювати, щоб виробити той потенціал, який допоможе досягнути нашої мети — миру через перемогу", - вважає вона.