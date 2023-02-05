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Резніков хоче створити Military Prozorro

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 17:43
ФОТО - АРМІЯ INFORM

Міністр оборони Олексій Резніков виступає за часткову відкритість оборонних закупівель за прикладом системи Prozorrо й пропонує створити Military Prozorro.

Джерело: Резніков на пресконференції в неділю, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Моя ідея зараз обговорюється, щоб ми могли публікувати – без юридичної адреси або місцезнаходження, але об'єм, суму контракту і т.д., щоб суспільство бачило не після укладення угод, а до. Ми зустрічалися у прем'єр-міністра разом з віцепрем'єрміністром Юлією Свириденко, бо в неї є фахівці по Prozorro, і я її попросив: розробіть програму Prozorro, яка була би... назвімо це Military Prozorro. Тобто, певні обмеження хай будуть, але Prozorro ми всі довіряємо, і я маю надію, що нам це вдасться".

Деталі: Окрім того, міністр оборони зазначив, що закупівлі для харчування військовослужбовців можуть зробити сезонними на коротші терміни.

"Ми зараз домовилися з комітетом ВР спробувати переглянути законодавство, яке дозволить зробити такі закупівлі сезонними на більш короткі терміни, але при тому у нас головна мета сьогодні – стабільне і якісне забезпечення Збройних сил, особливо зараз, у період воєнного часу. Це ключовий пріоритет", – наголосив міністр.

Резніков також заявив, що при Міністерстві оборони буде створена громадська антикорупційна рада.

"Ми утворимо робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони", - сказав він.

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Резніков зазначив, що така рада дозволить міністерству отримувати експертизу від громадськості. Міністр наголосив, що під час воєнного стану дуже важливо закривати доступ до певної інформації і при цьому надавати можливість суспільству контролювати публічні фінанси.

Він зауважив, що провів зустрічі з парламентськими комітетами, під час яких йшлося про оновлення законодавства. Зокрема, депутати планують унормувати закупівлі у секторі безпеки та оборони таким чином, щоб була захищена важлива інформація, але щоб ці закупівлі стали більш публічними.

Водночас Резніков заявив, що факти вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель.

"Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри комусь і тим паче застосування запобіжного заходу по затриманню щодо будь-якого чиновника Міністерства оборони, пов'язаного із системою закупівлі харчування, з тими контрактами, які стали предметом дослідження журналіста пана Юрія Ніколова", - підкреслив він.

Передісторія:

  • Видання "Дзеркало тижня" 21 січня повідоммило, що у грудні Міноборони закупило харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва.
  • Спершу в Міноборони назвали інформацію журналістів "маніпуляціями та введенням в оману" та обіцяли звернутися до СБУ. Міністр Олексій Резніков відкинув звинувачення.
  • Згодом заступник міністра В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений. Також з відомства звільнили директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького.
  • 1 лютого Хмельницькому оголосили підозру у розтраті державних коштів і арештували. За даними слідства, він закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 107 млн гривень, які виявились неякісними. Шаповалова арештували з можливістю багатомільйонної застави 2 лютого. Його підозрюють у лобіювані договорів постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей на загальну суму понад 1 млрд грн.
  • 2 лютого ДБР повідомило, що спільно з СБУ затримало злочинну групу, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами і постачала у військову частину "уявні" харчі. Зокрема, в офіційному прес-релізі йшлось про закупілю "яєць по 17 гривень". Згодом Печерський районний суд Києва арештував 5 людей, яких ДБР підозрює у нібито корупційних закупівлях харчів для Міноборони.

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Теми: РезніковМіноборониProzorro
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