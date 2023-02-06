Землетрус у Туреччині: МЗС шукає українців, які не виходять на зв’язок

На цей час українські дипломати отримали 24 повідомлення про відсутність зв’язку з громадянами України, які проживають у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, їхню долю з’ясовують.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила", - зазначив він.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання допомоги українцям у Туреччині. У посольстві України у зв’язку зі стихійним лихом створили оперативний штаб, залучені також консульства у Стамбулі та Анталії, дипломати тримають зв’язок з турецькими рятувальними службами.

За допомогою потрібно звертатись на гарячу лінію посольства України у Туреччині (+90 539 550 98 98), діє також "гаряча лінія" МЗС України (+380 44 238 15 88).

Нагадаємо, рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Наразі відомо про понад тисячу загиблих у Туреччині та понад 370 - у Сирії.

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