Російський олігарх під санкціями ЄС досі має громадянство Латвії й відвідував країну в грудні 2022 року

Російський мільярдер Петро Авен, який перебуває під санкціями Європейського Союзу, у грудні 2022 року відвідував Латвію для організації виставки колекційних робіт – з’ясувалось, що Авена досі не позбавили латвійського громадянства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV NET, ідеться в розслідуванні латвійського каналу TV3.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну мер латвійського Огрського краю Егіл Хелманіс у співпраці з фондом Огрського художнього та історичного музею мав намір виставити порцелянові твори латиського мистецтва, які належали Авену.

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Якби твори мистецтва привезли в Огрський музей, їх треба було б застрахувати. Зазвичай ці витрати покриваються музеєм. У цьому випадку це зробило б самоврядування Огрського краю, оскільки музей відмовився від укладення будь-яких договорів із підсанкційним фондом – за порушення санкцій може також загрожувати кримінальна відповідальність.

У розпорядженні TV3 також опинились фотографії зустрічі мера Оргського краю й підсанкційного російського олігарха. Обидвоє також підтвердили факт зустрічі.

Проти виставки Авена виступили як члени партії Хелманіса ("Національне об'єднання"), так і міністерство закордонних справ, і в останній момент виставку скасували. Водночас Хелманіс вважає, що вчинив правильно і що тепер "ми спрямовуємо санкції на роботи латиських художників".

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Попри санкції, Авен має право легально в’їжджати в Латвію, бо має латвійське громадянство. Ще у квітні 2022 року Сейм Латвії ухвалив поправки про позбавлення громадянства Латвії осіб із подвійним громадянством, які надавали різну підтримку державам-агресорам.

Зміни в законі про громадянство передбачали, що рішення про позбавлення громадянства Латвії ухвалює Управління з питань громадянства й міграції (PNLP) на підставі висновку Служби державної безпеки (VVD).

Лише після виходу розслідування TV3 у VVD заявили, що проводять оцінку, чи є підстави для позбавлення латвійського громадянства російського мільярдера Петра Авена. "Оцінка триває вже деякий час, і наразі очікується висновок служб безпеки", – цитує повідомлення міністерства внутрішніх справ Латвії агенція LETA.

Уже торік тодішній міністр юстиції Латвії Яніс Борданс закликав тодішнього міністра внутрішніх справ Крістапа Еклонса не затягувати розгляд питання щодо позбавлення громадянства Авена, якого занесено до списків осіб, що підпадають під міжнародні санкції за підтримку дій Росії проти України.

Петро Авен – один з олігархів із найближчого оточення Володимира Путіна. Він є акціонером Alfa Group, до якої входить один із найбільших російських банків "Альфа-Банк". Авен був у колі 50 найбагатших підприємців Росії, які регулярно зустрічалися з господарем Кремля, зокрема й 24 лютого минулого року.