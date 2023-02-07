У конструктора заводу, який виробляє в РФ двигуни до ракет, знайшли активи в Європі

Завод "Союз" є розробником двигуна для ракети Х-22, така зруйнувала дім у Дніпрі

Соратники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального знайшли закордонні активи у Мкртича Окрояна – головного конструктора заводу "Союз", який, серед іншого, випускає двигуни для крилатих ракет Х-22. Ні Окроян, ні "Союз" не потрапили під санкції.

Джерело: відео Навальний Live

Деталі: Згідно з розслідуванням, 28-річній дочці Мкртича Окрояна Анні належить маєток у графстві Суррей у Великій Британії, який був придбаний у 2020 році за 6 мільйонів фунтів (близько 500 мільйонів рублів).

Сам Окроян, його дружина, син і дочка вказували адресу цього особняка в документах їхньої британської компанії "Bento Minerals Europe Limited", яка продає бентонітову глину, яку застосовують для будівництва, очищення води, кормів для тварин.

Із цих документів також випливає, що головний конструктор "Союзу" та його дружина – резиденти Великої Британії.

Також у розслідуванні йдеться, що в Польщі компанія Окрояна має філію, якою керує його брат Арутюн. Та фірма також торгує сировиною.

Крім того, дружина Окрояна Алла Бабан та син Андранік є акціонерами ливарно-механічного заводу в Балашисі, в якому Мкртич входить до ради директорів.

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Ливарно-механічний завод у Балашисі перебуває під західними санкціями, оскільки виробляє метали та деталі для російської армії, а ось завод "Союз" – ні.

Головний конструктор "Союзу" та його родина під санкції також не потрапили.

Завод "Союз", створений у 1943 році, є розробником двигуна для ракети Х-22. Його двигуни можуть бути встановлені і в ракетах Х-59 або крилатій ракеті "Калібр". Також завод розробляє двигуни для військово-транспортних літаків РФ.

Соратники Навального вважають: "Окроян – один із розпалювачів цієї війни (Росії проти України – ред.). Завод "Союз", закордонні фірми Окрояна та всієї його родини мають бути під санкціями, а їхня англійська нерухомість має бути заарештована. Вона зароблена на крові".

Нагадаємо: У середині січня одна з ракет Х-22 потрапила до житлового будинку в Дніпрі, такі ж ракети раніше влучили у торговий центр у Кременчуці та в будинок в Одесі. Загинули десятки людей.

Крилаті ракети Х-22 призначені для ударів по кораблях, проте російська армія регулярно використовує їх для інших цілей, тероризуючи населення України.

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