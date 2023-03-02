Кличко показав нові системи оповіщення в Києві: працюватиме 630 точок

Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував нові точки оповіщення, які встановили в Деснянському районі, планується, що загалом у столиці буде встановлено 630 таких точок.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Столиця удосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Роботу над цим розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі".

Деталі: За його словами, перші 15 точок оповіщення вже протестували у Деснянському районі столиці. За два тижні додадуть ще 12. Загалом у Деснянському районі передбачено встановити 47 точок сповіщення. А всього по Києву - 630.

Кличко пояснив, що нова система може працювати близько тижня без електропостачання на своєму резервному обладнанні. Тому навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку вона діятиме, керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту.

Також ця система, окрім сигналу "Увага всім" дозволяє виконати "адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку".