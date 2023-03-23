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УПЦ МП почала виселятися з Лаври – Ткаченко

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 березня 2023, 19:32
УПЦ МП почала виселятися з Лаври – Ткаченко
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА, ФОТО З NEWS.CHURCH.UA

Представники Української православної церкви Московського патріархату почали процес виїзду з Києво-Печерської Лаври.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Процес виїзду (УПЦ МП з Лаври - ред.) відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався. 

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Зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які знаходилися в користуванні УПЦ МП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так. 

Всі ці голосні заяви не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають.

Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Процес контролюється".

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Деталі: За його словами, заяви УПЦ МП про "почорніння куполів" та "перекриття печер назавжди" також є неправдивими.

Якщо комісія виявить, що у Лаврі чогось не вистачає, то представники УПЦ МП нестимуть відповідальність згідно закону.

Передісторія:

  • 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано. У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.
  • Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає. Ченці УПЦ МП відмовилися виселятися з Києво-Печерської Лаври. 
  • 20 березня представники УПЦ МП хотіли зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а коли це не вдалося, опублікували звернення до нього, в якому закликали не забирати в них Києво-Печерську лавру.
  • У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.
  • Ченцям і вірянам УПЦ МП із 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври, бо комісія оцінює збереження культурних цінностей. 

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Теми: УПЦ МПцеркваТкаченко
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