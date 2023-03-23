УПЦ МП начала выселяться из Лавры – Ткаченко

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата начали процесс выезда из Киево-Печерской Лавры.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался.

Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП. Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так.

Все эти громкие заявления не соответствуют реалиям, то есть понемногу они выезжают.

Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется".

Детали: По его словам, заявления УПЦ МП про "почернение куполов" и "перекрытие пещер навсегда" также являются неправдивыми.

ВИДЕО ДНЯ

Если комиссия обнаружит, что в Лавре чего-то не будет хватать, то представители УПЦ МП будут нести ответственность согласно закону.

Предыстория:

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут. В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.

Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет. Монахи УПЦ МП отказались выселяться из Киево-Печерской Лавры.

20 марта представители УПЦ МП хотели встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а когда это не удалось, опубликовали обращение к нему, в котором призвали не забирать у них Киево-Печерскую лавру.

В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры, потому что комиссия оценивает сохранность культурных ценностей.

Читайте также: "Коллаборанты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не)Московского патриархата