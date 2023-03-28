У Міноборони офіційно підтвердили прибуття Challenger 2 в Україну

У Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули в Україну.

Про це повідомила в понеділок агентству AFP речниця Міноборони Ірина Золотар, пише "Європейська правда".

"Вони (танки Challenger 2, – ред.) вже в Україні", – сказала Золотар, не надавши інших подробиць.

У вівторок вранці міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Раніше в понеділок Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" – Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".

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"Після особистого "пілотування" Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів, можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі", –зауважив міністр.

Як повідомляла ЄП, група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.