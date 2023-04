У Міноборони офіційно підтвердили прибуття Challenger 2 в Україну

У Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули в Україну.

Про це повідомила в понеділок агентству AFP речниця Міноборони Ірина Золотар, пише "Європейська правда".

"Вони (танки Challenger 2, – ред.) вже в Україні", – сказала Золотар, не надавши інших подробиць.

У вівторок вранці міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN