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У Міноборони офіційно підтвердили прибуття Challenger 2 в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 09:42
У Міноборони офіційно підтвердили прибуття Challenger 2 в Україну
Скриншот з відео

У Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули в Україну.

Про це повідомила в понеділок агентству AFP речниця Міноборони Ірина Золотар, пише "Європейська правда".

"Вони (танки Challenger 2, – ред.) вже в Україні", – сказала Золотар, не надавши інших подробиць.

У вівторок вранці міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.

Раніше в понеділок Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" – Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".

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"Після особистого "пілотування" Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів, можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі", –зауважив міністр.

Як повідомляла ЄП, група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.

Теми: танкиВелика Британіядопомога Україні
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