У Міноборони офіційно підтвердили прибуття Challenger 2 в Україну
У Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули в Україну.
Про це повідомила в понеділок агентству AFP речниця Міноборони Ірина Золотар, пише "Європейська правда".
"Вони (танки Challenger 2, – ред.) вже в Україні", – сказала Золотар, не надавши інших подробиць.
У вівторок вранці міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з британськими танками в Україні.
It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023
Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.
These fantastic machines will soon begin their combat missions.
Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
Раніше в понеділок Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" – Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.
Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".
"Після особистого "пілотування" Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів, можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі", –зауважив міністр.
Як повідомляла ЄП, група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.